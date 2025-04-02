- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
"Баєр" сенсаційно програв команді з третього дивізіону та не зміг вийти до фіналу Кубка Німеччини
Підопічні Хабі Алонсо склали повноваження чинного володаря трофею.
Леверкузенський "Баєр" не зумів вийти до фіналу Кубка Німеччини сезону-2024/25, сенсаційно поступившись у півфіналі клубу з третього дивізіону "Армінії" Білефельд. Зустріч у місті Білефельд завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.
Команда Хабі Алонсо відкрили рахунок на 17-й хвилині, коли відзначився Джонатан Та.
Однак "Армінія" зуміла здобути вольову перемогу, ще до перерви відповівши своїми двома голами. На 20-й хвилині рахунок зрівняв Маріус Верль, а потім на 45+3-й хвилині влучного удару завдав Максимільян Гросер.
Таким чином, саме представник третьої за силою німецької ліги зіграє у фіналі турніру. Інший фіналіст визначиться 2 квітня в матчі "Штутгарт" – "РБ Лейпциг".
Огляд матчу "Армінія" – "Баєр"
Буде додано незабаром.
Отже, "Баєр" склав повноваження чинного володаря Кубка Німеччини. У минулорічному фіналі турніру "фармацевти" обіграли "Кайзерслаутерн" з другої Бундесліги.