"Баєр" сенсаційно програв команді з третього дивізіону та не зміг вийти до фіналу Кубка Німеччини

"Армінія" – "Баєр" / © x.com/bayer04_en

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Леверкузенський "Баєр" не зумів вийти до фіналу Кубка Німеччини сезону-2024/25, сенсаційно поступившись у півфіналі клубу з третього дивізіону "Армінії" Білефельд. Зустріч у місті Білефельд завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1 .

Команда Хабі Алонсо відкрили рахунок на 17-й хвилині, коли відзначився Джонатан Та.

Однак "Армінія" зуміла здобути вольову перемогу, ще до перерви відповівши своїми двома голами. На 20-й хвилині рахунок зрівняв Маріус Верль, а потім на 45+3-й хвилині влучного удару завдав Максимільян Гросер.

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Таким чином, саме представник третьої за силою німецької ліги зіграє у фіналі турніру. Інший фіналіст визначиться 2 квітня в матчі "Штутгарт" – "РБ Лейпциг".

Огляд матчу "Армінія" – "Баєр"

Буде додано незабаром.

Отже, "Баєр" склав повноваження чинного володаря Кубка Німеччини. У минулорічному фіналі турніру "фармацевти" обіграли "Кайзерслаутерн" з другої Бундесліги.