"Баєр" у більшості обіграв аутсайдера Бундесліги та збільшив відрив від "Баварії" до 10 очок (відео)

Команда Хабі Алонсо продовжує крокувати до першого в клубній історії чемпіонства.

"Баєр" на виїзді переміг "Кельн" у матчі 24-го туру німецької Бундесліги – 0:2 .

Уже на старті зустрічі господарі залишилися в меншості – на 14-й хвилині пряму червону картку за грубий фол отримав Ян Тільманн.

Леверкузенці скористалися чисельною перевагою і впевнено обіграли суперника. Наприкінці першого тайму рахунок у матчі відкрив Джеремі Фрімпонг.

А в другому таймі підопічні Хабі Алонсо забили вдруге – остаточний рахунок гри на 73-й хвилині встановив Алехандро Грімальдо.

Огляд матчу "Кельн" – "Баєр"

Таким чином, "Баєр" (64 очки) продовжує лідирувати у Бундеслізі та випереджає найближчого переслідувача "Баварію" вже на 10 балів. "Кельн" (17 пунктів) посідає 16-те місце.

У наступному турі німецького чемпіонату "Баєр" 10 березня прийме "Вольфсбург". Днем раніше "Кельн" на виїзді зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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