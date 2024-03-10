"Баєр" у більшості переміг "Вольфсбург" і зберіг 10-очковий відрив відрив від "Баварії" (відео)

Команда Хабі Алонсо виграла черговий поєдинок на шляху до історичного чемпіонства.

"Баєр" обіграв "Вольфсбург" у домашньому поєдинку 25-го туру німецької Бундесліги. Зустріч на "БайАрені" у Леверкузені завершилася з рахунком 2:0 .

Уже на 28-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Моріц Єнц.

"Фармацевти" скористалися чисельною перевагою та двічі вразили ворота суперника. На 37-й хвилині рахунок у грі відкрив Нейтан Телла.

Під завісу матчу підопічні Хабі Алонсо відзначилися вдруге. На 86-й хвилині автором результативного удару став Флоріан Вірц.

Огляд матчу "Баєр" – "Вольфсбург"

Таким чином, за підсумками туру "Баєр" (67 балів) зберіг 10-очковий відрив відрив від "Баварії" на вершині Бундесліги. "Вольфсбург" (25 пунктів) посідає 13-те місце.

У наступному турі німецького чемпіонату леверкузенці 17 березня на виїзді зіграють проти "Фрайбурга". Днем раніше "вовки" приймуть "Аугсбург".

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

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