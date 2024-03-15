"Баєр" у більшості здійснив камбек проти "Карабаха" і продерся до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

Команда Хабі Алонсо у драматичній кінцівці вирвала путівку до наступної стадії турніру.

"Баєр" здолав "Карабах" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Надзвичайно напружений поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 3:2 .

Перша гра між командами закінчилася внічию 2:2, тому перед другою грою у протистоянні зберігався паритет.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Одразу після перерви Абделла Зубір несподівано вивів азербайджанський клуб уперед. На 62-й хвилині гості залишилися в меншості – пряму червону картку за фол останньої надії перед власним штрафним отримав Елвін Джафаркулієв.

Навіть удесятьох "Карабаху" вдалося забити другий м'яч у ворота "Баєра" – на 67-й хвилині влучного удару завдав Жуніньйо.

Проте команда Хабі Алонсо все ж скористалася чисельною перевагою та здійснила камбек. На 72-й хвилині забив Джеремі Фрімпонг, а в компенсований час дубль оформив Патрік Шик, відзначившись на 90+3-й і 90+7-й хвилинах.

Огляд матчу "Баєр" – "Карабах"

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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