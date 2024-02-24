"Баєр" укотре переміг на шляху до чемпіонства у Бундеслізі та побив рекорд "Баварії" (відео)

"Баєр" обіграв "Майнц" у домашньому матчі 23-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 2:1 .

Підопічні Хабі Алонсо вийшли вперед уже на третій хвилині – Граніт Джака красивим дальнім ударом відправив м'яч у верхній ближній кут.

Гості зуміли швидко відігратися – на 8-й хвилині влучного удару завдав Домінік Кор.

Тривалий час "Майнцу" вдавалося стримувати тиск лідера чемпіонату, але на 68-й хвилині леверкузенці таки вирвали перемогу. Після дальнього удару Роберта Андріха голкіпер гостей Робін Центнер припустився грубої помилки і відбив м'яч просто у власні ворота.

Зазначимо, що завершував поєдинок "Майнц" у меншості – на 80-й хвилині пряму червону картку за жорсткий фол заробив Джессік Нганкам.

Огляд матчу "Баєр" – "Майнц"

Таким чином, "Баєр" встановив історичний рекорд – для підопічних Алонсо цей матч став 33-м поспіль без поразок в усіх турнірах (29 перемог та чотири нічиї). Раніше такої серії ніколи не мав жодний німецький клуб. Леверкузенці побили досягнення "Баварії", яка не програвала 32 поєдинки поспіль у 2019-2020 роках.

33 - Bayer 04 Leverkusen remained undefeated for the 33rd consecutive competitive match (29W 4D) - a new record, never before has a Bundesliga team remained unbeaten for so long. History. pic.twitter.com/z6V4FX5RRv — OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2024

"Баєр" (61 очко) на вершині Бундесліги до 11 балів збільшив свій відрив від найближчого переслідувача "Баварії", яка провела на матч менше. "Майнц" (15 пунктів) йде в зоні вильоту, посідаючи передостаннє місце.

У наступному турі "Баєр" 3 березня на виїзді зіграє з "Кельном". Днем раніше "Майнц" прийме "Боруссію" Менхенгладбах.

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