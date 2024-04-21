"Баєр" врятувався у грі з "Боруссією" Дортмунд та подовжив свою рекордну безпрограшну серію (відео)

"Баєр" на виїзді зіграв унічию з дортмундською "Боруссією" у 30-му турі німецької Бундесліги. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 1:1 .

Обидва голи в цьому матчі було забито під завісу другого тайму. На 81-й хвилині "джмелі" вирвалися вперед – відзначився Ніклас Фуллькруг після пасу Марселя Забітцера.

Проте в компенсований час команда Хабі Алонсо змогла врятуватися від поразки. На 90+7-й хвилині Йосип Станішич забив ударом головою після подачі Флоріана Вірца з кутового.

Огляд матчу "Боруссія" Дортмунд – "Баєр"

Таким чином, леверкузенський клуб подовжив свою фантастичну безпрограшну серію, яка налічує вже 45 матчів у всіх турнірах.

Цей результат є рекордним серед клубів із топ-5 європейських ліг. До цього рекордним показником була серія "Ювентуса", який від травня 2011-го до травня 2012 року не програвав протягом 43 поєдинків.

Зазначимо, що минулого туру "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. "Фармацевти" забезпечили собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги. За чотири тури до кінця в активі леверкузенців 80 очок.

"Боруссія" Дортмунд після нічиєї з новоспеченими чемпіонами з 58 балами залишилася на п'ятому місці у турнірній таблиці Бундесліги та на два залікові пункти відстає від "Лейпцига".

У наступному турі німецької першості "Баєр" 27 квітня прийме "Штутгарт", а команда Едіна Терзича цього ж дня на виїзді зіграє з "Лейпцигом".

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