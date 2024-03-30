"Баєр" здійснив камбек за три хвилини та став ще на крок ближчим до історичного чемпіонства (відео)

"Баєр" обіграв "Гоффенгайм" у домашньому матчі 27-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 2:1 .

Гості несподівано вийшли вперед на 33-й хвилині – відзначився Максимільян Баєр.

Однак наприкінці зустрічі підопічні Хабі Алонсо оформили камбек. На 88-й хвилині рахунок зрівняв Роберт Андріх, а в компенсований час Патрік Шик приніс "фармацевтам" перемогу.

Огляд матчу "Баєр" – "Гоффенгайм"

Таким чином, "Баєр" продовжує йти без поразок у поточному розіграші чемпіонату Німеччини – леверкузенський клуб виграв 23 матчі та чотири рази зіграв унічию.

Команда Алонсо з 73 очками лідирує у Бундеслізі, випереджаючи "Баварію", яка зіграла на один матч менше, на 13 балів. "Гоффенгайм" (33 пункти) посідає дев'яту позицію.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

У наступному турі німецької першості "Баєр" 6 квітня на виїзді зіграє з "Уніоном". Днем пізніше "Гоффенгайм" прийме "Аугсбург".

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