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"Баєр" здійснив камбек за три хвилини та став ще на крок ближчим до історичного чемпіонства (відео)

"Баєр" здійснив камбек за три хвилини та став ще на крок ближчим до історичного чемпіонства (відео)

"Баєр" – "Гоффенгайм" / Фото: Associated Press

Команда Хабі Алонсо здобула вольову перемогу над "Гоффенгаймом".

"Баєр" обіграв "Гоффенгайм" у домашньому матчі 27-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 2:1.

Гості несподівано вийшли вперед на 33-й хвилині – відзначився Максимільян Баєр.

Однак наприкінці зустрічі підопічні Хабі Алонсо оформили камбек. На 88-й хвилині рахунок зрівняв Роберт Андріх, а в компенсований час Патрік Шик приніс "фармацевтам" перемогу.

Огляд матчу "Баєр" – "Гоффенгайм"

Таким чином, "Баєр" продовжує йти без поразок у поточному розіграші чемпіонату Німеччини – леверкузенський клуб виграв 23 матчі та чотири рази зіграв унічию.

Команда Алонсо з 73 очками лідирує у Бундеслізі, випереджаючи "Баварію", яка зіграла на один матч менше, на 13 балів. "Гоффенгайм" (33 пункти) посідає дев'яту позицію.

Зазначимо, що "Баєр" ще ніколи не вигравав "золото" Бундесліги – найкращим результатом леверкузенців було "срібло", з яким команда п'ять разів завершувала сезон (востаннє – 2011 року).

У наступному турі німецької першості "Баєр" 6 квітня на виїзді зіграє з "Уніоном". Днем пізніше "Гоффенгайм" прийме "Аугсбург".

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