"Баєр" здобув перемогу над "Міланом" у другому турі Ліги чемпіонів (відео)

"Фармацевти" виграли другий поєдинок поспіль на старті головного євротурніру.

"Баєр" на своєму полі мінімально обіграв "Мілан" у матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 1:0 .

Підопічні Хабі Алонсо могли виходити вперед у середині першого тайму, але гол Віктора Боніфейса на 21-й хвилині скасували після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд.

Тож перший тайм минув без забитих м'ячів. А ось на початку другої половини зустрічі чемпіон Німеччини таки розпечатав ворота італійського суперника – на 51-й хвилині Боніфейс вдало зіграв на добиванні після того, як голкіпер "россонері" Майк Меньян парирував удар Джеремі Фрімпонга.

Сил відповісти на пропущений м'яч і врятуватися від поразки у підопічних екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки не знайшлося.

Огляд матчу "Баєр" – "Мілан"

Після цієї перемоги "Баєр" (6 очок) піднявся на третє місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Мілан" перебуває лише на 29-й позиції, не маючи жодного залікового пункту.

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого євротурніру "Баєр" розгромив нідерландський "Феєнорд" (4:0), а "Мілан" поступився англійському "Ліверпулю" (1:3).

У третьому турі Ліги чемпіонів "фармацевти" 23 жовтня на виїзді зіграють проти французького "Бреста", а "россонері" днем раніше приймуть бельгійський "Брюгге".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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