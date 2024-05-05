"Баєр" зім'яв суперника у Бундеслізі та подовжив свою рекордну безпрограшну серію (відео)

"Фармацевти" вже у статусі чемпіонів Німеччини не залишили жодних шансів "Айнтрахту".

"Баєр" розгромив "Айнтрахт" у виїзному матчі 32-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок у Франкфурті завершився з рахунком 1:5 .

На 12-й хвилині зустрічі леверкузенців вивів уперед Граніт Джака. Господарі відповіли на 32-й хвилині зусиллями Юго Екітіке. Проте на перерву "фармацевти" вирушили за переваги в рахунку – на 44-й хвилині відзначився Патрік Шик.

У другій половині поєдинку команда Хабі Алонсо довела справу до розгрому, відправивши у ворота "орлів" три м'ячі без відповіді. На 58-й хвилині пенальті реалізував Есекіель Паласіос, на 77-й хвилині забив Джеремі Фрімпонг, а крапку в матчі на 89-й хвилині поставив Віктор Боніфейс з пенальті.

Огляд матчу "Айнтрахт" – "Баєр"

Таким чином, "фармацевти" подовжили свою унікальну серію без поразок у всіх турнірах до 48 матчів. Попередній рекорд серед клубів з топ-5 європейських ліг належав "Ювентусу", який від травня 2011-го до травня 2012 року не програвав протягом 43 поєдинків.

Обігравши "Айнтрахт", леверкузенський клуб повторив рекорд португальської "Бенфіки". Лісабонці не програвали 48 поєдинків поспіль у всіх турнірах від грудня 1963-го до лютого 1965 року.

Зазначимо, що цього сезону "Баєр" вперше в історії став чемпіоном Німеччини. "Фармацевти" забезпечили собі чемпіонський титул за п'ять турів до фінішу Бундесліги. За два тури до кінця в активі леверкузенців 84 очки. "Айнтрахт" (45 балів) посідає шосте місце.

У наступному турі Бундесліги команда Хабі Алонсо 12 травня на виїзді зустрінеться з "Бохумом". Днем раніше "Айнтрахт" у гостях зійдеться з "Боруссією" Менхенгладбах.

У четвер, 9 травня, "Баєр" прийме "Рому" в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. У першому поєдинку "фармацевти" на виїзді обіграли італійський клуб з рахунком 2:0.

Нагадаємо, цього сезону команда Хабі Алонсо може оформити требл. 25 травня "Баєр" зіграє з представником другого дивізіону "Кайзерслаутерном" у фіналі Кубка Німеччини.

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