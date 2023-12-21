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"Баєр" знищив суперника у 16-му турі Бундесліги та встановив історичний рекорд (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Баєр" знищив суперника у 16-му турі Бундесліги та встановив історичний рекорд (відео)

"Баєр" / Фото: Associated Press

Команда Хабі Алонсо продовжує лідирувати у чемпіонаті Німеччини.

"Баєр" розгромив "Бохум" у домашньому матчі 16-го туру німецької Бундесліги. Поєдинок на "БайАрені" в Леверкузені завершився з рахунком 4:0.

Героєм зустрічі став чеський нападник "фармацевтів" Патрік Шик, який ще в першому таймі оформив хет-трик. Свій перший гол у матчі він на 30-й хвилині забив з пенальті, а потім двічі відзначився з гри.

На 62-й хвилині господарі могли забивати знову, але гол Роберта Андріха було скасовано після втручання VAR через офсайд.

Однак підопічні Хабі Алонсо таки зуміли вчетверте вразити ворота суперника. На 69-й хвилині остаточний рахунок поєдинку встановив Віктор Боніфейс.

Огляд матчу "Баєр" – "Бохум"

Варто зазначити, що леверкузенцям підкорилося унікальне досягнення. "Баєр" став першою командою в історії німецького футболу, яка не програла в перших 25 матчах сезону – 22 перемоги і 3 нічиїх.

Після 16-ти турів команда Хабі Алонсо з 42 очками лідирує у Бундеслізі, випереджаючи "Баварію" на чотири бали. Щоправда, у мюнхенців залишається одна гра в запасі.

У наступному турі, після тривалої різдвяно-новорічної перерви, "Баєр" 13 січня на виїзді зіграє проти "Аугсбурга", а "Бохум" днем пізніше прийме "Вердер".

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Дата публікації
Перегляди
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