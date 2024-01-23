"База розбита вщент": київський футбольний клуб показав жахливі наслідки ракетного удару РФ (відео)

Вранці 23 січня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атаки окупантів зокрема було зруйновано інфраструктуру київського футбольного клубу "Локомотив".

Пресслужба представника Другої ліги чемпіонату України опублікувала в соцмережах відео зі страшними наслідками воєнного злочину країни-терористки.

"Ще вчора ввечері тут в роздягальнях гомоніли дитячі голоси, а на полі відбувалися тренування. Сьогодні база "Локо" розбита вщент рашистською ракетою.

Родина "Локо", ми просимо вас надати максимального розголосу черговому терористичному акту, який мав на меті зруйнувати дитячі мрії! Це повинен бачити весь світ! Звідусіль повинні говорити, що Росія – держава-терористка.

"Локомотив" продовжує працювати, ми чекаємо на наших вихованців на тренуваннях! Сміливі, вільні люди залізної волі", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усі деталі про ракетний удар по Києву.

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