"Бажаю йому побити рекорд": Мальдера розповів, чому викликав Ярмоленка до збірної України

Андрій Ярмоленко / © Associated Press

Реклама

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера розповів, чому викликав вінгера київського "Динамо" Андрія Ярмоленка до національної команди на прийдешні товариські матчі з Польщею та Данією.

Повернення 36-річного Ярмоленка до збірної італійський фахівець прокоментував в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Зокрема Мальдера побажав Ярмоленку побити рекорд за голами у збірній України, який зараз належить чинному президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку.

Реклама

Зараз на рахунку Ярмоленка 46 м'ячів у футболці "синьо-жовтих". Йому потрібно забити ще два голи, аби зрівнятися з Шевченком у списку найкращих бомбардирів в історії збірної України.

Також Мальдера зазначив, що розраховує на Ярмоленка не лише в спарингах з Польщею та Данією, а і в офіційних матчах Ліги націй, які стартують у вересні.

"По перше, я бажаю Андрію Ярмоленку, щоб він побив рекорд президента. Нехай президент не ображається, але це означає, що він (Ярмоленко — прим.) забиває голи за збірну.

Звичайно, я не можу знати причин, з яких попередній головний тренер (Сергій Ребров — прим.) не викликав його. Але не думаю, що це є причиною (щоб Ярмоленко не побив рекорд Шевченка — прим.). Навпаки, я майже впевнений, що це не так. Насамперед я не думаю, що президент — не потрібно пояснювати, яким футболістом був Андрій Шевченко — я думаю, що він першим би зрадів, якби якийсь український футболіст його перевершив. Рекорди існують для того, щоб їх бити.

Реклама

Що стосується мене, чому я його викликав, то я — не дурень. Я знаю, що Андрій Ярмоленко вже не той, який був п'ять років тому. Це знає і він сам, бо він — дуже розумна людина. Він, звісно, не той з точки зору фізичної форми, хоча він почувається добре, травм немає. Але це нормально, ти втрачаєш трохи сили, трохи інтенсивності, втрачаєш трохи цієї фізичної енергії, яка, можливо, дозволяє тобі витримати матч протягом 90 хвилин. Втрачаєш трохи швидкості. Але те, чого ти ніколи не втратиш — це голова. Голова — це те, що не має віку в спортсмена. І він, коли був ще молодим, був дуже технічним, ефективним у грі, але він також був дуже ефективним у тому, щоб бути присутнім на полі як особистість. І це не має віку.

Я з ним розмовляв. Відчув, що він дуже мотивований. Подивився йому в очі й знаю, що він дасть максимум, свій максимум. Я не буду просити, не можу просити його бігати флангом, як раніше — сто разів, бо помилився б, попросивши його про це. Він не помилиться. Але від нього я вимагаю того, що є всередині. Тієї рішучості, тієї агресивності, тієї особистості, того лідерства, яке, на мою думку, є дуже важливим.

Наостанок скажу, що я поважаю його. Коли ставлюся до нього, як до футболіста. Якщо мені доведеться його замінити — я заміню без проблем. Якщо я випускаю його від початку, то тому що він того заслуговує. Якщо я не випускаю його, то тому що грає інший. Але я знаю, що він поважатиме ці мої рішення так само, як і я. Тобто він поважає мене, а я поважаю його. Тому я не боюся керувати ним.

У цьому вікні я хочу його знову оцінити, переглянути, переслухати, а потім подивимося. Я сподіваюся, що він буде у чудовій формі також у вересні. І, можливо, продовжить потім, якщо я його не викличу. Це може бути з тисячі інших причин. Я не знаю, що буде у вересні, але зараз я задоволеним тим станом речей", — сказав Мальдера.

Реклама

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Його контракт із національною командою розрахований на два роки з можливістю подовження.

На пресконференції після свого призначення Мальдера повідомив, що під час своєї роботи із "синьо-жовтими" житиме в Україні. Він вирішив разом з дружиною переїхати до Львова.

Уже незабаром збірна України проведе перші матчі під керівництвом Мальдери. 31 травня "синьо-жовті" у Вроцлаві зіграють товариський поєдинок проти Польщі, а 7 червня в Оденсе проведуть спаринг з Данією.

Раніше повідомлялося, що Мальдера оголосив склад збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією.

Реклама

Також ми розповідали, що Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбудеться в США, Мексиці та Канаді. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

Псля цього Сергій Ребров залишив посаду головного тренера "синьо-жовтих". Збірну України очолив Мальдера, який від 2016 до 2021 року був помічником тодішнього керманича національної команди Андрія Шевченка.

Новини партнерів