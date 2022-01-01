"Бажаю лише перемог, трофеїв та удачі": Миколенко зворушливо попрощався з "Динамо"

22-річний український футболіст перебрався до англійського "Евертона".

Колишній захисник "Динамо" Віталій Миколенко опублікував пост на своїй сторінці в Instagram після того, як було офіційно оголошено про його перехід до "Евертона".

Віталій попрощався з партнерами по команді, тренерським штабом, керівництвом та уболівальниками "біло-синіх", подякувавши всій динамівській родині.

"Сьогодні настав день, коли я хотів би оголосити про мій новий етап у кар'єрі. Я залишаю свою рідну команду - київське "Динамо", в якій був щасливий щодня, починаючи з академії до останнього матчу у футболці улюбленого клубу.

Мені хочеться подякувати всім тренерам, усім співробітникам клубу, президенту клубу Ігорю Михайловичу Суркісу і всім моїм партнерам по команді. І, звичайно, дякую Мірчі Луческу за його увагу, досвід і все, що він зробив для мене. Окрема подяка кожному вболівальнику "Динамо", всім, хто приходив на стадіон або підтримував мене та команду за його межами. Бажаю "Динамо" надалі лише перемог, трофеїв та удачі.

У мене, як гравця, є великі футбольні амбіції. І тому дуже хочу спробувати себе в англійській Прем'єр-лізі. Для мене це виклик, нові відчуття, заряд емоцій. Ще раз, дякую, всій динамівській родині. Завжди пам'ятатиму вашу підтримку та любов", - написав Миколенко на своїй сторінці в соціальній мережі.

Своєю чергою, столичний клуб на офіційному сайті побажав своєму вихованцю успіхів у подальшій кар'єрі в англійській Прем'єр-лізі.

Миколенко підписав з "ірисками" контракт до червня 2026 року. Інші деталі угоди не розголошуються. Раніше ЗМІ писали, що за перехід 22-річного захисника збірної України "Евертон" заплатить "Динамо" 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 23,5 мільйона євро).

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 15-те місце турнірної таблиці АПЛ. У наступному матчі "іриски" 2 січня приймуть "Брайтон".

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