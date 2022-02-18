BBC потрапив у скандал, вирізавши частину інтерв'ю з Джоковичем про бомбардування Югославії

Сербська газета опублікувала видалені фрагменти заяв першої ракетки світу.

Британський суспільний мовник ВВС взяв велике інтерв'ю у найкращого тенісиста планети Новака Джоковича, однак деякі його фрагменти були вирізані.

Про це написала сербська газета novosti.rs, опублікувавши всі видалені частини, які BBC вирішив не оприлюднювати для читачів. Загалом було вирізано 14 хвилин із 39-хвилинного інтерв'ю серба.

Зокрема, були вирізані кілька важливих заяв, де Джокович ділиться спогадами про бомбардування Югославії в 1999 році. Також до опублікованого BBC інтерв'ю не увійшли слова серського тенісиста про вакцинацію, звернення до жителів Австралії та розповіді про австралійський імміграційний готель і біженців, які там перебувають.

"У 90-ті, коли я почав займатися тенісом, у нас було дві війни, санкції, черги. Важкий період для мене, моєї сім'ї. Я почав займатися не дуже дешевим спортом. Я часто їздив в походи один. І в тих поїздках мені доводилося швидко дорослішати, не залежати від інших, тому що я не міг подорожувати з батьком, членами сім'ї, тренером.

Я завжди дотримувався того, що справді важливо, навіть коли бомби летіли над нашими головами. Наприклад, 1999 року мені було 12 років, а тривало це кілька місяців. Ми, навіть якщо падали бомби, вже за тиждень-два виходили грати в теніс на цілий день.

Ми не мали уроків, школи не працювали, тому ми раділи, що можемо пограти в теніс. І на той час у мене немає ненависті чи розчарування. Я вдячний за такий досвід. Ця ситуація змусила мене набагато більше цінувати те, що я маю. Думаю, це сильно вплинуло на мій характер, і я досі дотримуюсь цього у своєму житті", - розповів сербський тенісист у вирізаному BBC фрагменті.

Нагадаємо, Джокович потрапив у гучний скандал і пропустив перший "Великий шолом" нового сезону - Australian Open-2022. Серба депортували з Австралії через порушення антиковідних правил.

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