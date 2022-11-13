Бедуїнський намет, човни дау та арена з контейнерів: що відомо про стадіони ЧС-2022 з футболу

Знайомимося з аренами, які прийматимуть матчі планетарної першості в Катарі.

Від 20 листопада до 18 грудня Катар прийматиме Чемпіонат світу з футболу 2022 року.

Вперше в історії турнір відбудеться на Близькому Сході. Також ЧС-2022 стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Відповідні дати було обраного з огляду на клімат країни-господарки, де в червні – липні температура повітря зазвичай перевищує 40 градусів за Цельсієм.

ТСН Проспорт розповідає про стадіони, на яких відбудуться матчі планетарної першості в Катарі. Цікаво, що майже всі з них було збудовано спеціально для проведення чемпіонату світу.

Дивіться також: Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Матчі ЧС-2022 прийматимуть вісім стадіонів у п'яти містах – Досі, Лусаїлі, Ер-Раяні, Ель-Хаурі та Ель-Вакрі. Аби протистояти шаленій спеці, футбольні арени обладнали спеціальними системами охолодження повітря, що підтримують температуру не вище +27°C.

"Лусаїл Айконік"

Місто: Лусаїл

Місткість: 80 тисяч глядачів

Рік відкриття: 2022

Кількість матчів ЧС-2022: 10 (6 групового етапу, 1/8, чвертьфінал, півфінал та фінал)

Фото: Associated Press

"Лусаїл" – головна арена чемпіонату світу в Катарі, на якій зокрема відбудеться й фінальний матч турніру. Стадіон розташований в однойменному місті, за 25 км від Дохи – столиці країни.

Після проведення Мундіалю стадіон збираються реконструювати, скоротивши кількість місць з 80 до 20 тисяч. На території арени розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

"Ель-Байт"

Місто: Ель-Хаур

Місткість: 60 тисяч глядачів

Рік відкриття: 2021

Кількість матчів ЧС-2022: 9 (6 групового етапу, 1/8, чвертьфінал та півфінал)

Фото: Associated Press

"Ель-Байт" стане другим за значимістю стадіоном ЧС-2022. Тут відбудеться матч-відкриття турніру, а також ще вісім поєдинків, включаючи один з півфіналів.

Арена розташована в місті Ель-Хаур, що за 46 кілометрів від центру Дохи. Це найвіддаленіший від столиці Катару стадіон, який прийматиме матчі Мундіалю.

Дизайн арени нагадує традиційний бедуїнський намет, який був домом для кочівників, що в давні часи населяли берег Перської затоки. Також стадіон має висувний дах.

Після завершення турніру місткість стадіону планують зменшити до 32 тисяч глядачів – на ньому гратиме свої матчі місцевий клуб "Аль-Хор". Верхні яруси футбольної арени будуть перероблені в комфортабельні готельні номери, а навколо арени відкриють великий парк із зонами відпочинку.

"Ахмед бін Алі"

Місто: Ер-Раян

Місткість: 44 740 глядачів

Рік відкриття: 2020

Кількість матчів ЧС-2022: 7 (6 групового етапу, 1/8 фіналу)

Фото: fifa.com

Арена "Ахмед бін Алі" розташована в місті Ер-Раян, за 22 км від центру Дохи. Спеціально для проведення світової першості стадіон, який вважався одним з найкращих в країні, було знесено. На його місці збудували новий – більш сучасний.

Після ЧС-2022 місткість арени зменшать удвічі – до 20 тисяч глядачів. На ній гратиме клуб "Аль-Раян". Модульний верхній рівень стадіону буде демонтовано, а місця передано іншим спортивним майданчикам у Катарі та за кордоном.

Міжнародний стадіон "Халіфа"

Місто: Доха

Місткість: 45 416

Рік відкриття: 1976, реконструйовано – 2018

Кількість матчів ЧС-2022: 8 (6 групового етапу, 1/8 фіналу, поєдинок за третє місце)

Фото: Associated Press

"Халіфа" – один з найстаріших стадіонів Катару, який збудували 1976 року. Саме тут проводить домашні матчі катарська національна збірна з футболу.

Після того, як Катар отримав право прийняти чемпіонат світу-2022, була проведена масштабна реконструкція арени, що завершилась навесні 2017 року. Був споруджений другий ярус східної трибуни, встановлено систему охолодження, оновлено фасад та систему освітлення, а місткість зросла на 12 тисяч місць.

Вже після реконструкції стадіон приймав ЧС-2019 з легкої атлетики, а також матчі Кубка Азії з футболу-2019 та Клубного чемпіонату світу-2019.

Після Мундіалю "Халіфа" продовжить функціонувати як головна спортивна арена Катару.

"Ель-Джануб"

Місто: Ель-Вакра

Місткість: 40 тисяч глядачів

Рік відкриття: 2019

Кількість матчів ЧС-2022: 7 (6 групового етапу, 1/8 фіналу)

Фото: Associated Press

Стадіон "Ель-Джануб" розташований в місті Ель-Вакра, за 20 км від центру Дохи. Над проєктом арени працювала Заха Хадід –одна з найвідоміших архітекторок сучасності.

Історично місто вважалося рибальським, що й вирішили передати в дизайні арени. Дах стадіону виконаний у вигляді вітрил традиційних човнів дау, які були поширені на Аравійському півострові.

Після чемпіонату світу місткість стадіону зменшиться вдвічі – до 20 тисяч глядачів. Він стане домашньою ареною для місцевого клубу "Аль-Вакра".

"Аль-Тумама"

Місто: Доха

Місткість: 40 тисяч глядачів

Рік відкриття: 2021

Кількість матчів ЧС-2022: 8 (6 групового етапу, 1/8 фіналу та чвертьфінал)

Фото: Associated Press

Стадіон "Аль-Тумама" розташований за 12 км від центру Дохи. В основу дизайну арени покладено традиційний елемент одягу –гафію – головний убір, який носять чоловіки на Близькому Сході.

Після чемпіонату світу місткість стадіону зменшать удвічі – до 20 тисяч глядачів. На території спорткомплексу розміщуватиметься центр спортивної медицини, готель, а також кілька торгових і комерційних точок.

"Ед'юкейшн Сіті"

Місто: Ер-Раян

Місткість: 45 350

Рік відкриття: 2020

Кількість матчів ЧС-2022: 8 (6 групового етапу, 1/8 фіналу та чвертьфінал)

Фото: Associated Press

Стадіон "Ед'юкейшн Сіті" розташований в Ер-Раяні, освітньому центрі Катару, де також є кілька головних університетів країни та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. Звідси й назва арени.

Це найбільш екологічний стадіон Катару – доля "зелених" матеріалів під час будівництва склала 20%. Пишний дизайн дав арені ще одну неофіційну назву – "Діамант пустелі".

Після ЧС-2022 верхній ярус арени буде демонтовано, а конструкції передадуть бідним країнам для розвитку спортивної інфраструктури. Місткість стадіону зменшиться до 25 тисяч глядачів, на ньому гратимуть університетські спортивні команди.

"Стадіон 974"

Місто: Доха

Місткість: 40 тисяч глядачів

Рік відкриття: 2021

Кількість матчів ЧС-2022: 7 (6 групового етапу, 1/8 фіналу)

Фото: Associated Press

"Стадіон 974" – найнезвичайніша арена не лише ЧС-2022, але й за всю історію планетарних першостей. Це перший у світі стадіон, який повністю побудований з вантажних контейнерів. Їх кількість становить 974. Крім того, 974 – міжнародний телефонний код Катару.

Зазначимо, що спочатку арена мала назву "Рас Абу Абуд". Це єдиний стадіон Мундіалю в Катарі, який не обладнаний системою штучного охолодження повітря. Очікується, що вентиляція відбуватиметься природним шляхом, адже стадіон розташований на березі затоки.

Це перший в історії чемпіонатів світу тимчасовий стадіон, який буде демонтовано після завершення турніру. Деталі, з яких збудована арена, віддадуть охочим знову втілити подібний проєкт. Місце забудови перетворять на парк для місцевих жителів.

Читайте також:

Букмекери визначили фаворитів чемпіонату світу-2022: кому пророкують перемогу на Мундіалі

Чемпіонат світу з футболу-2022: хто транслюватиме турнір в Україні, де дивитися матчі

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці