Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон та пропустить ЧС в приміщенні: яка причина

Марина взяла паузу у виступах через запалення ахілла.
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон.
У коментарі Суспільне Спорт 28-річна спортсменка повідомила, що причиною такого рішення стало запалення ахілла.
Бех-Романчук зосередиться на підготовці до Олімпіади-2024, куди вже відібралася у потрійному стрибку.
Вона планувала виступити на чемпіонаті світу-2024 у приміщенні, але через травму пропустить планетарну першість.
Таким чином, Марина закінчує зимову частину сезону лише з одним стартом. У січні вона виступила на змаганнях у Дортмунді, де посіла шосте місце у стрибках у довжину, а також пробігла 60-метрівку.
Бех-Романчук вдруге поспіль достроково завершила зимову частину сезону. Минулого року через травму стопи вона не виступила на чемпіонаті Європи у приміщенні.
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