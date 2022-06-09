Бех-Романчук перемогла олімпійську чемпіонку та виборола для України "золото" Діамантової ліги

Бех-Романчук перемогла олімпійську чемпіонку та виборола для України "золото" Діамантової ліги

У четвер, 9 червня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею п'ятого етапу Діамантової ліги-2022 в Римі (Італія).

26-річна уродженка Хмельниччини, яка на етапі Діамантової ліги в англійському Бірмінгемі виборола "срібло", стала найкращою на змаганнях в Римі.

Золотою для Бех-Романчук стала п'ята спроба - 6,85 м. На шість сантиметрів їй поступилася олімпійська чемпіонка у Токіо Малайка Міхамбо з Німеччини. Третє місце у Куанеші Беркс із США.

Ще одну медаль для України в Римі виборола Анна Рижикова, яка посіла третє місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Нагадаємо, що на попередньому етапі Діамантової ліги у Марокко українка Ярослава Магучіх здобула золоту медаль у секторі стрибків у висоту.

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