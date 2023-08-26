Бех-Романчук принесла Україні першу медаль чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики (відео)

Українка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики, який триває у Будапешті.

Вже у першій спробі 28-річна уродженка Хмельницької області стрибнула рівно на 15 метрів. Це її другий найкращий результат у кар'єрі та особистий рекорд сезону.

Марина лідирувала аж до останньої спроби, коли її на 8 сантиметрів перевершила багаторазова чемпіонка світу Юлімар Рохас із Венесуели.

Українка мала останню спробу, щоб поборотися за "золото", але зробила заступ, завершивши турнір зі "сріблом".

ЧС-2023 з легкої атлетики. Потрійний стрибок (жінки). Фінал

1. Юлімар Рохас (Венесуела) 15,08 метра

2. Марина Бех-Романчук (Україна) 15,00 метра

3. Леяніс Перес Ернандес (Куба) 14,96 метра

Зазначимо, що Бех-Романчук вдруге в кар'єрі стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики. На ЧС-2019 вона виграа "срібло" в стрибках у довжину.

Срібна нагорода Бех-Романчук – перша медаль для українських спортсменів на ЧС-2023 з легкої атлетики. Світова першість у столиці Угорщини триватиме до 27 серпня.

Читайте також:

"Гідні бути вільними": Харлан, Усик, Шевченко та інші спортсмени привітали з Днем Незалежності України

Жіноча збірна України з волейболу достроково вийшла до плейоф чемпіонату Європи-2023

Футзальна збірна України серед гравців із вадами зору тріумфувала на Всесвітніх іграх-2023