Бех-Романчук присвятила "срібло" чемпіонату світу українському народу

Спортсменка поділилась емоціями після завоювання медалі.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після завоювання "срібла" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у сербському Белграді заявила, що присвячує цю перемогу батьківщині.

"Для моєї України. Для мого народу", – написала Бех-Романчук у Instagram.

Для українки це були дебютні міжнародні змагання у потрійному стрибку.

Зазначимо, що сьогодні Бех-Романчук також повинна виступити у свій "рідній" дисципліні - стрибках у довжину. Тому українська легкоатлетка має шанси завершити Чемпіонат світу з двома нагородами.

Нагадаємо, що "срібло" Бех-Романчук - це друга медаль України на поточній світовій першості. Напередодні 20-річна Ярослава Магучіх завоювала "золото" в стрибках у висоту.

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