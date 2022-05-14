Бех-Романчук присвятила Україні медаль Діамантової ліги: я на своєму фронті не повинна давати задню

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокоментувала свій успіх на першому етапі сезону Діамантової ліги в Досі.

На змаганнях у столиці Катару 26-річна уродженка Хмельницької області виграла "срібло" в потрійному стрибку. Українка виконала стрибок на 14 метрів 73 сантиметри, що стало її особистим рекордом.

Медаль Діамантової ліги Марина вирішила присвятити українському народу, який продовжує героїчно протистояти збройній агресії Російської Федерації.

"Я собі місця не могла знайти. Не було жодного дня, щоб я не перебувала в психологічному занепаді. Я часто нила та "конючила", плакала та істерила. Потім ми почали працювати, тоді ці речі теж були, але не так часто, бо все ж таки тренування трішки відволікали. Але почитавши новини, знов починала хвилюватися, знов накривало, знов емоції, знов те саме. Тобто підготовка емоційно була дуже складна.

Наші люди залишаються сильними, наші військові залишаються сильними. Отже, і я маю лишатися сильною. Я на своєму фронті не повинна давати задню - треба виступати, підбадьорювати людей і приносити позитивні новини. Робити те, що я вмію робити найкраще.

Я не відчувала себе на змаганнях самотньою. Я була дуже щаслива. Я зайшла до сектора, і там були наші люди. Я почула щиру українську мову, почула людей, які кричали мені: "Марино, давай, у тебе все вийде!" Я побачила наш український прапор. Мені додалося мотивації удвічі більше. Це дуже круто, бо я відчула енергію наших людей, коли ми всі разом - сила. Для мене це був просто нереальний кайф. Я насамперед стрибала для тих, хто прийшов на цей стадіон повболівати. І звичайно, для України", - сказала легкоатлетка в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що відомий український футболіст, який пішов добровольцем на фронт, отримав серйозне поранення.

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