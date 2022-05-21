Бех-Романчук виборола для України "срібло" Діамантової ліги в стрибках у довжину

Бех-Романчук виборола для України "срібло" Діамантової ліги в стрибках у довжину

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала призеркою другого етапу Діамантової ліги-2022 в англійському Бірмінгемі.

26-річна уродженка Хмельницької області, яка на минулому етапі Діамантової ліги в Досі виграла "срібло" в потрійному стрибку, змогла потрапити до призів і на змаганнях у Бірмінгемі.

У традиційній для себе дисципліні - стрибках у довжину - Марина завоювала "срібло". У другій спробі Бех-Романчук показала результат 6.66 метра. Наступні чотири спроби українки не були зараховані через заступи.

У підсумку Марина посіла друге місце, а "золото" виборола чинна олімпійська чемпіонка, німкеня Малайка Мігамбо, яка в четвертій спробі встановила світовий рекорд сезону - 7.09 метра.

"Бронза" дісталася господарці змагань, британці Лоррейн Юґен, яка відстала від українки лише на один сантиметр, показавши результат 6.65 метра.

Додамо, що попередню медаль Діамантової ліги Бех-Романчук присвятила українському народу, який продовжує героїчно протистояти російським загарбникам.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські бігунки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова розділили п'єдестал пошани на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі.

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