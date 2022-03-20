Бех-Романчук виграла для України "срібло" Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні

Бех-Романчук виграла для України "срібло" Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні

Марина здобула медаль у новій для себе дисципліні.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні у сербському Белграді.

26-річна уродженка Хмельницької області, яка спеціалізується на стрибках у довжину, виступила у змаганнях з потрійного стрибку. Для неї це був міжнародний дебют у цій дисципліні.

Марина з результатом 14,74 метра здобула "срібло" світової першості. Вона поступилася лише представниці Венесуели Юлімар Рохас. Остання стрибнула на 15,74 метра та побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

Бронзова нагорода дісталася Кімберлі Вільямс з Ямайки - 14.62 метра.

Зазначимо, що сьогодні Бех-Романчук також повинна виступити у свій "рідній" дисципліні - стрибках у довжину. Тому українська легкоатлетка має шанси завершити Чемпіонат світу з двома нагородами.

Нагадаємо, що "срібло" Бех-Романчук - це друга медаль України на поточній світовій першості. Напередодні 20-річна Ярослава Магучіх завоювала "золото" в стрибках у висоту.

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