Бех-Романчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 у потрійному стрибку: результат українки

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виступила у фіналі змагань у потрійному стрибку на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

29-річна уродженка Хмельницької області посіла у фіналі 11-те місце. Вона виконала вдалу лише одну спробу, стрибнувши на 13,98 метра.

Свої першу та другу спроби українська спортсменка закінчила заступами. Для продовження боротьби їй потрібно було потрапити до топ-8 і в третій спробі стрибнути за 14,14 метра.

Однак Марина не змогла цього зробити і з результатом 13,98 метра достроково припинила виступи у фіналі, посівши передостаннє місце.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала перше "золото" на Олімпіаді-2024. Чемпіонками Ігор у Парижі стали українські фехтувальниці в командній шаблі.

Загалом Україна вже виборола три медалі на ОІ-2024. Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистій першості шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі.

Ще одну нагороду на ОІ-2024, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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