Бех-Романчук з рекордом сезону стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку: емоційне відео

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоювала "золото" на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, який триває в Мюнхені.

27-річна уродженка Хмельницької області здобула перемогу в потрійному стрибку.

Уже в першій спробі Бех-Романчук встановила новий рекорд сезону в Європі - 14,81 метра. Однак на цьому українка не зупинилася та в п'ятому стрибку побила власне досягнення - 15,02 метра.

Це її найкращий результат у кар'єрі та перше "золото" на рівні чемпіонатів Європи та світу.

Після переможного стрибка легкоатлетка не стримувала своїх бурхливих емоцій.

Більше того, Марина стала першою за 26 років і загалом другою українською легкоатлеткою, якій підкорився результат за 15 метрів. До неї це робила лише легендарна олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу Інеса Кравець.

"Срібло" в потрійному стрибку виграла Крістійна Мякеля з Фінляндії (14,64 метра), а "бронзу" - ізраїльтянка Ханна Міненко - 14,45 метра.

Додамо, що на Євро-2022 у Мюнхені Бех-Романчук також змагалася в секторі стрибків у довжину, але там вона у фіналі посіла четверте місце.

Раніше повідомлялося, що стрибун у висоту Андрій Проценко приніс Україні "бронзу" Мультиспортивного ЧЄ-2022.

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