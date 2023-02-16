Бех-Романчук з травмою виборола медаль у потрійному стрибку на престижному турнірі у Франції

Українка Марина Бех-Романчук стала призеркою етапу Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у французькому Льєвені.

27-річна уродженка Хмельницької області виграла "бронзу" в потрійному стрибку.

Бех-Романчук у першій спробі показала результат 14,01 метра, після чого вирішила достроково завершити змагання через проблеми зі стопою.

"Мені довелося зупинитися після одного стрибка. Я відчула біль у стопі і вирішила не ризикувати. Ця проблема зі стопою з'явилася два тижні тому, але останнє тренування пройшло безболісно. Тому і вирішила спробувати сьогодні. Не знаю, в чому проблема. Я мушу порадитись з моєю медичною командою", - зазначила Бех-Романчук у коментарі Суспільне Спорт.

"Золото" та "срібло" змагань у Льєвені здобули кубинки. Перемогла Ліадагміс Повеа з найкращим результатом сезону у світі (14,81 метра). Другою стала Леяніс Перес-Ернандес (14,65 метра).

Раніше Бех-Романчук завоювала "бронзу" в потрійному стрибку на турнірі World Athletics Indoor Tour Gold у німецькому Карлсруе. Українка стрибнула на 14,41 метра.

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