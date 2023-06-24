Бех-Романчук здобула "золото" в потрійному стрибку на Європейських іграх-2023

Марина Бех-Романчук принесла збірній України "золото" Європейських ігор 2023 року, які відбуваються в польському Кракові. Наша легкоатлетка тріумфувала у потрійному стрибку.

27-річна уродженка Хмельницької області перемогла з результатом 14,58 метра.

Срібною призеркою у цій дисципліні стала Тугба Данішмаз з Туреччини (14,16 м), а "бронзу" отримала італійка Оттавія Честонаро (14,09 м).

Таким чином, Бех-Романчук здобула дебютну перемогу в особистих змаганнях Європейських ігор після "бронзи" у стрибках у довжину 2019 року.

Для збірної України це вже четверта медаль у легкій атлетиці на Євроіграх-2023. Раніше "бронзу" здобув Владислав Шепелєв у потрійному стрибку, Михайло Кохан виграв "срібло" у метанні молота, а Наталія Кроль завоювала "золото" в бігу на 800 метрів.

Крім того, наша збірна здобула другу медаль на Європейських іграх-2023 в артистичному плаванні. Марина та Владислава Алексіїви вибороли "срібло" в дуеті довільної програми.

Загалом на змаганнях у Кракові збірна України вже має 18 нагород: 9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Іспанії та Італії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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