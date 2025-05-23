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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Бех-Романчук уперше після проваленого допінг-тесту звернулася до вболівальників

Марина подякувала фанатам за підтримку на тлі свого відсторонення від змагань.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук / © Associated Press

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яку тимчасово відсторонили від змагань через провалений тест на допінг, звернулася до вболівальників.

29-річна спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram перший допис після інформації про відсторонення.

"Цим постом я хочу подякувати за сотні повідомлень і підтримку. За те, що в цьому світі так багато добрих людей", – написала Марина, не розповівши жодних подробиць своєї ситуації з допінгом.

16 травня Бех-Романчук планувала виступити у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги в Досі. Ці змагання повинні були стати для неї першими після Олімпіади-2024, однак після відсторонення ім'я українки прибрали зі списку учасниць.

Повідомлялося, що Марину тимчасово відсторонили від змагань через наявність / використання тестостерону в допінг-пробі.

Нагадаємо, Бех-Романчук на Олімпійських іграх-2024 в Парижі посіла передостаннє місце у фіналі змагань у потрійному стрибку. На попередніх двох Олімпіадах вона виступала в стрибках у довжину та теж залишалася без медалей.

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