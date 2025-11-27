Беленюк жорстко відреагував на допущення російських дзюдоїстів до змагань під своїм прапором

Жан Беленюк / © Associated Press

Реклама

Олімпійський чемпіон, триразовий медаліст Олімпійських ігор у греко-римській боротьбі Жан Беленюк жорстко розкритикував Міжнародну федерацію дзюдо (IJF), яка допустила російських спортсменів до змагань під національним прапором.

"Здається, з найбільш проросійською федерацією ми вже визначились. Міжнародна федерація дзюдо вирішила повернути російських спортсменів до змагань, "під національним прапором, з гімном та символікою". Прапором країни, що щодня обстрілює українські міста. Гімном держави, чиї удари забирають життя українців.

IJF говорить, що "спорт – це останній міст, який об'єднує людей і нації". Але якою може бути єдність із тими, хто перетворює українські міста на руїни?

Реклама

Вони кажуть, що "спорт повинен залишатися нейтральним". Та нейтральність неможлива там, де щодня звучать сирени і гинуть мирні люди. Коли на одних аренах лунає гімн країни-учасниці, а на інших – вибухи її ракет.

Сам факт допущення спортсменів держави, що веде війну, уже ставить під сумнів чесність і моральні засади спорту. А повернення їхньої символіки робить це рішення ще боліснішим для тих, хто щодня живе під ударами агресії.

Це рішення – не про справедливість. Це – про готовність не помічати війну заради зручності спортивних процедур. Дзюдо вчить честі. І сьогодні честь – на боці тих, хто бореться за життя, а не за право чути гімн держави, що продовжує агресію", – написав Беленюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, російським дзюдоїстам знову дозволили змагатися під прапором, з гімном та символікою держави-терористки, починаючи від Grand Slam в Абу-Дабі, що триватиме від 28 до 30 листопада 2025 року.