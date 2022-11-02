Беленюк і Ко: стали відомі всі кандидати на посаду президента НОК України

Чинний очільник Національного олімпійського комітету Сергій Бубка не візьме участь у виборах.

Визначилися усі кандидати на посаду президента Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Так, на посаду очільника організації балотуються чотири кандидати: борець-депутат Жан Беленюк, біатлоністка Олена Білосюк, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, а також директор директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

Вибори президента НОК України відбудуться 17 листопада під час XXXVII звітно-виборної Генеральної асамблеї НОК України.

Нагадаємо, від 2005 року Національний олімпійський комітет очолює Сергій Бубка. На прийдешніх виборах він вирішив не висувати своєї кандидатури.

Читайте також:

"П****ць Російській Федерації": український стронгмен потужно відсвяткував перемогу на турнірі в США (відео)

Жіноча збірна України з гандболу здобула розгромну перемогу на старті відбору до ЧС-2023

Шахтар – РБ Лейпциг: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів