Беленюк і Насібов вийшли до півфіналу Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі

Жан та Парвіз продовжать змагатися за медалі.

Українські борці греко-римського стилю Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли до півфіналу на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Беленюк (вага до 87 кг) у чвертьфіналі здолав представника Казахстану Нурсултана Турсинова (7:3). Перед цим він у своїй стартовій сутичці переміг китайця Хайтао Цяня (7:1)

Насібов (вага до 67 кг) у чвертьфіналі здолав Амантура Ісмаїлова з Киргизстану (7:6). В 1/8 фіналу він переміг серба Мате Немеша (3:2).

У півфіналі Жан змагатиметься проти Аліреза Мохмадіпіані з Ірану, а Насібов у зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровим.

Півфінальні сутички за участю українців відбудуться у середу, 7 серпня, близько 20:00 за київським часом.

Беленюк є чинним олімпійським чемпіоном. На Іграх-2020 у Токіо він здобув "золото", а в Ріо-2016 виграв "срібло". Насібов на Олімпіаді-2020 виграв "срібло".

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 19-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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