Беленюк поділився першими емоціями після здобуття "бронзи" Олімпіади-2024 та завершення кар'єри

Жан Беленюк підтвердив, що йде з греко-римської боротьби після Ігор у Парижі.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував завоювання "бронзи" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Після перемоги в поєдинку за бронзову нагороду 33-річний українець станцював гопак і символічним жестом оголосив про завершення кар'єри – зняв борцівки та поставив їх у центр килима.

"Я був би не проти, якби було "золото". Але це спорт, буває всяке. На жаль, програв сутичку. Чесно кажучи, дуже задоволений, що вдалося виграти матч за "бронзу". Цього хлопця я знаю, тричі боровся з ним, завжди перемагав.

Але коли 30 років і, чесно кажучи, думаєш, що це останній поєдинок у житті, то хочеш його закінчити на позитивній ноті. Задоволений результатом. 2013 року востаннє приїхав без медалі міжнародного рівня. Не хотів переривати цю серію.

Зараз якщо й будуть сльози, то сльози щастя, як і минулого разу. Буду сумувати за боротьбою, точно буду в спорті, буду підтримувати свою фізичну силу.

У мене з'явилося нове хобі: настільний теніс, я його полюбляю. Думаю, що буду більше часу приділяти цьому виду спорту. Але інколи виходитиму на килим. Залишив борцівки на килимі? У мене є ще запасні", – сказав Беленюк у коментарі Суспільне Спорт після медального поєдинку.

Беленюк йде з греко-римської боротьби у статусі триразового олімпійського медаліста. Крім "бронзи" Парижа-2024, у його послужному списку "срібло" Ріо-2016 та "золото" Токіо-2020.

Медаль Беленюка стала десятою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, три срібні та чотири бронзові нагороди.

Раніше повідомлялося, що ще один український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади-2024, поступившись у фіналі іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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