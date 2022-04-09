Беленюк - про реванш Усика з Джошуа: перемога Олександра підніме дух нашим бійцям та простим українцям

Олімпійський чемпіон підтримав рішення українського боксера.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк висловився щодо рішення Олександра Усика провести реванш з Ентоні Джошуа.

"Усик – професійний боксер. Його перемога підніме дух нашим бійцям та простим українцям. Він приверне додаткову увагу до себе, України та наших проблем. Уявіть, як він після перемоги візьме мікрофон і скаже: "Хлопці, я приїхав на бій, але в моїй країні йде війна, і ви повинні нам допомогти". Його промову почують по всій земній кулі і це буде додатковою мотивацією для урядів різних країн допомогти Україні. А якби Усик залишився в Україні і ходив на чергування до тероборони, це те саме, що сказав Кличко — забивати айфоном цвяхи", - зазначив він у інтерв'ю Fanday.net.

Також Беленюк поділився думкою про те, що Міністерство молоді та спорту України дозволило українським спортсменам залишати країну у воєнний час для участі у змаганнях чи проведення благодійних матчів.

"Це рішення керівництва країни, бо Мінспорту запроваджує політику держави. Виїжджати можна всім спортсменам елітної групи. Це ті, хто показує високі результати, виступає на чемпіонатах світу, Європи, входить до збірних. Наприклад, минулого тижня наші спортсмени виступали на чемпіонаті Європи з боротьби, окрім вільників, вони відмовилися за своїми мотивами. Міністерство спорту на підставі заявки Асоціації боротьби робить документи на проходження кордону, спортсмени виїжджають, беруть участь у зборах, змаганнях та повертаються до України. Це як відрядження", - сказав Беленюк.

Нещодавно Усик зізнався, що багато хто з його близьких уже втратив своїх рідних у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

35-річний спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Тим часом, російські окупанти оселилися у будинку українського чемпіона у Ворзелі. Згодом його дружина Катерина показала наслідки перебування окупантів в їхньому будинку.

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