Беленюк слідом за Шевченком попросив виключити його зі складу НОК України: скандальна причина

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби обурений тим, що серед нових членів комітету виявилося чимало колишніх депутатів "Партії регіонів" та ОПЗЖ.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк написав заяву з проханням виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України.

"У "такому" НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго", – написав Беленюк у своєму Facebook, додавши фото заяви.

Пояснив своє рішення Жан, прикріпивши пост футболіста Романа Зозулі, в якому той розкритикував новий склад НОК за те, що туди були обрані колишні члени "Партії регіонів" та забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ, зокрема Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс.

Зазначимо, що Беленюк був кандидатом на посаду президента НОК України, але програв на виборах міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

Нагадаємо, раніше бажання залишити склад НОК висловив легендарний футболіст Андрій Шевченко, якого було обрано віцепрезидентом комітету. Після його заяви Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич заявили про свій вихід зі складу НОК України.

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