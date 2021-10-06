Беленюк заради благодійності запропонував виставити на аукціон "золоту" медаль ОІ-2020: підписники цього не схвалили

Кошти повинні піти на лікування хворим діткам.

Чемпіон Олімпіади в Токіо борець греко-римського стилю Жан Беленюк запропонував виставити на аукціон "золоту" медаль Олімпійських ігор-2020.

Про це спортсмен написав у своїй сторінці в Instagram.

"Вона - честь і гордість нашої країни і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України!

Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!", - зазначив Беленюк.

Цікаво, що у коментарях під цим дописом більшість підписників не радять Беленюку цього робити. Вони зазначають, що ця медаль - спогад на все життя і що він її виборов своїми зусиллями.

"Ця нагорода ні для кого не буде мати таку цінність, як для тебе самого. Вона може стати стимулом і мотивацією для твоїх дітей і тебе самого. Тому може спочатку фонд чи спеціальні програми для допомоги дітям? Чи розвитку спорту? А медаль нехай ще побуде у власника";

Краще просто зробити фонд і зібрати гроші. А це твоя кров і піт за довгі роки;

Не варто. Медаль ця на все життя. Ти її виборов в чесній боротьбі. Є безліч інших способів зібрати гроші на благодійність;

Зібрати гроші для хворих дітей можна і іншими способами. А це твоя нагорода за всю працю, піт, кров, травми і т.д. Дітям і онукам що показувати будеш?;

Не треба її продавати. Це результат твоєї наполегливої роботи протягом всього життя. Ти її продаси, зробиш людям добро - але сам залишишся в порожнечі. Всім не догодиш, але собі точно варто.

Додамо, що в Токіо Беленюк, який також є депутатом Верховної Ради, здобув для України перше та єдине "золото" Олімпіади-2020. Виступаючи з травмою, Жан переміг усіх своїх суперників, включаючи непоступливого угорця Віктора Лорінца в фінальній сутичці.

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