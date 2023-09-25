Беленюк здобув медаль чемпіонату світу-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпіаду-2024

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі Жан Беленюк став призером чемпіонату світу-2023, який відбувається у сербському Белграді.

32-річний лідер збірної України з греко-римської боротьби завоював "бронзу" у ваговій категорії до 87 кг.

Беленюк розпочав виступи на ЧС-2023 впевненою перемогою над американцем Закарі Браунагелєм (5:1), проте вже в наступній сутичці поступився лідеру посіву Алі Дженгізу з Туреччини (1:3).

Оскільки Дженгіз вийшов до фіналу змагань, то українець отримав шанс поборотися за медаль у втішних сутичках. Там Жан переміг Тоні Метсомекі з Фінляндії (5:1) та Жалгасбая Бердимуратова з Узбекистану (5:3).

А у вирішальному поєдинку за "бронзу" Беленюк переконливо переміг Нурсултана Турсинова з Казахстану (7:2).

Це нагорода стала для Жана п'ятою в кар'єрі на чемпіонатах світу з боротьби. Раніше він двічі здобував "золото", а також по одному разу "бронзу" та "срібло".

Крім того, Беленюк виборов ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться в Парижі. Зазначимо, що на Іграх-2020 у Токіо він здобув "золото", а в Ріо-2016 виграв "срібло".

Це друга олімпійська ліцензія для України за підсумками ЧС у Белграді. Першу у жіночій спортивній боротьбі здобула Ірина Коляденко, вигравши "бронзу" у ваговій категорії до 62 кг.

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