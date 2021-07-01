Бельгія - Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020 2 липня

Бельгія - Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2020 2 липня

Найбільш інтригуюче протистояння на стадії чвертьфіналу.

У п'ятницю, 2 липня, в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зустрінуться збірні Бельгії та Італії. Гра відбудеться на "Арені Мюнхен" однойменного німецького міста і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матч, і які прогнози букмекерів на поєдинок.

Де дивитися матч Бельгія - Італія

У прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Бельгія - Італія

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є італійці. На перемогу команди Роберто Манчіні в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.39. Нічия - 3.10. Успіх бельгійців - 3.50.

На прохід збірної Італії до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.66. На вихід команди Бельгії до наступного раунду плейоф - 2.30.

Переможець матчу Бельгія - Італія в 1/2 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Швейцарія - Іспанія і зіграє з ним 6 липня у Лондоні.

- і зіграє з ним 6 липня у Лондоні. Інший півфінальний поєдинок відбудеться 7 липня.

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