Бельгія обіграла Румунію та максимально закрутила інтригу в групі України на Євро-2024 (відео)

Збірна Бельгії перемогла команду Румунії в матчі другого туру групи Е фінальної частини Євро-2024. Поєдинок у Кельні завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Доменіко Тедеско вийшли вперед уже на другій хвилині зустрічі. Юрі Тілеманс низом пробив у лівий кут після передачі від Ромелу Лукаку.

Після перерви бельгійці продовжили створювати гольові нагоди. На 64-й хвилині Лукаку низом відправив м'яч у ближній кут, скориставшись пасом Кевіна Де Брейне. Однак після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд.

Цікаво, що це вже третій гол Лукаку, який скасували після втручання VAR. У першому турі бельгійському форварду не зарахували два м'ячі у ворота збірної Словаччини.

На 80-й хвилині бельгійці забили знову, але цього разу вже за правилами. Голкіпер команди Кун Кастельс далеко вибив м'яч із власного штрафного, а Де Брейне пробив повз румунського воротаря.

Огляд матчу Бельгія – Румунія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі другого туру квартету Е збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).

Зазначимо, що на старті континентальної першості Бельгія сенсаційно програла Словаччині (0:1), а Румунія розгромила Україну (3:0).

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Таким чином, після двох турів кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки. Однак через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України наразі посідає останнє місце у групі.

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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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