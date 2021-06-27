Бельгія - Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 27 червня

Цього дня визначаться ще два чвертьфіналісти континентальної першості.
У неділю, 27 червня, на Євро-2020 продовжиться раунд плейоф. Цього дня будуть зіграні ще два поєдинки 1/8 фіналу.
ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня і розповідає, де можна подивитися матчі.
Де дивитися матч Нідерланди - Чехія (19:00)
Ігрова програма другого дня матчів 1/8 фіналу розпочнеться на "Пушкаш Арені", де зустрінуться переможець групи України збірна Нідерландів та команда Чехії. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.
Прогнози букмекерів на матч Нідерланди - Чехія
Явним фаворитом зустрічі є "помаранчеві". На перемогу "Ораньє" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.64. Нічия - 4.00. Виграш чехів за підсумками 90 хвилин - 5.90.
На прохід збірної Нідерландів в 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.29. На вихід Чехії до наступного раунду плейоф - 3.85.
Де дивитися матч Бельгія - Португалія (22:00)
Закриє програму ігрового дня битва чинних чемпіонів Європи португальців з лідером рейтингу ФІФА командою Бельгії. Неймовірно цікавий поєдинок відбудеться на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї. Подивитися матч можна на каналах "Україна" та "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.
Прогнози букмекерів на матч Бельгія - Португалія
У букмекерів незначним фаворитом зустрічі є бельгійці. Перемога підопічних Роберто Мартінеса в основний час оцінена коефіцієнтом 2.56. Нічия - 3.25. Тріумф Роналду і Ко в основний час - 3.05.
Що стосується переможця протистояння, то на вихід Бельгії до наступної стадії турніру пропонується коефіцієнт 1.81. На те, що до чвертьфіналу вийде Португалія, коефіцієнт становить 2.10.
- Переможець матчу Нідерланди - Чехія зіграє в 1/4 фіналу з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0). Цей матч відбудеться 3 липня в Баку.
- Переможець матчу Бельгія - Португалія у чвертьфіналі вийде на Італію, яка в 1/8 фіналу в екстратаймі дотиснула Австрію (2:1). Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 2 липня в Мюнхені.