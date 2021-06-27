Бельгія - Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Текстовий репортаж поєдинку на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї.

У неділю, 27 червня , раунд плейоф фінальної частини Чемпіонату Європи-2020 продовжиться ще двома матчами 1/8 фіналу. Головна увага буде прикута до поєдинку чинних чемпіонів Європи португальців з лідером рейтингу ФІФА командою Бельгії.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Ла-Картуха" в Севільї. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу Бельгія - Португалія.

Переможець матчу Бельгія - Португалія у чвертьфіналі вийде на Італію, яка в 1/8 фіналу в екстратаймі дотиснула Австрію (2:1). Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 2 липня в Мюнхені.

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Бельгія вийшла в 1/8 фіналу з першого місця в групі B. Підопічні Роберто Мартінеса обіграли Росію (3:0), Данію (2:1) та Фінляндію (2:0).

Португалія виборола путівку до плейоф, посівши третє місцу у квартеті F. Роналду та Ко розгромили Угорщину (3:0), програли Німеччині (2:4) і зіграли внічию з Францією (2:2).

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