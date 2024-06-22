Бельгія – Румунія: де дивитися і ставки букмекерів на матч суперників збірної України на Євро-2024

Поєдинок відбудеться 22 червня в Кельні, початок – о 22:00 за київським часом.
У суботу, 22 червня, збірні Бельгії та Румунії зустрінуться в матчі другого туру групи Е фінальної частини Євро-2024.
Поєдинок прийматиме "Рейн Енергі Штадіон" у Кельні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Бельгійці намагатимуться реабілітуватися за невдалий старт на континентальній першості. У першому турі чемпіонату Європи-2024 команда Доменіко Тедеско сенсаційно програла Словаччині (0:1).
Своєю чергою, румуни спробують створити ще одну сенсацію на ЧЄ після того, як почали турнір розгромною перемогою над Україною (3:0).
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Де дивитися матч Бельгія – Румунія
В Україні поєдинок Бельгія – Румунія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Румунія
За оцінками нашого партнера-букмекера, абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Бельгії. На її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,53. Нічия – 4,40. Виграш команди Румунії – 6,50.
В іншому матчі другого туру квартету Е збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1).
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У заключному турі українці зіграють з бельгійцями, а словаки позмагаються з румунами. Обидва матчі відбудуться 26 червня, старт – о 19:00 за київським часом.
До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.
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