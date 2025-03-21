Бельгія – Україна: де і коли дивитися вирішальний матч за еліту Ліги націй

Перша гра завершилася вольовою перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 3:1.
У неділю, 23 березня, збірна України позмагається з командою Бельгії в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Поєдинок відбудеться в бельгійському Генку на "Cegeka Arena". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Де дивитися матч Бельгія – Україна
Матч Бельгія – Україна в прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL", а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна буде доступна на нашому сайті.
Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.
На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.
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