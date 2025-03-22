Бельгія – Україна: онлайн-трансляція матчу-відповіді за місце в еліті Ліги націй

Текстовий репортаж другої частини протистояння між українцями та бельгійцями.

У неділю, 23 березня, збірна України зіграє матч-відповідь з командою Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в бельгійському Генку на "Cegeka Arena". Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна.