Бельгія – Україна: прогноз букмекерів на матч-відповідь за еліту Ліги націй

Після перемоги в першому поєдинку команда Сергія Реброва стала фаворитом двоматчевого протистояння.

У неділю, 23 березня, збірна України проведе матч-відповідь з командою Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

Зустріч відбудеться на "Cegeka Arena" в бельгійському місті Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Україна

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Бельгії. На перемогу "дияволів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,49. Нічия – 4,65. Виграш українців – 6,60.

У двоматчевому протистоянні аналітики вже віддають перевагу команді Сергія Реброва, яка в першій грі здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

Вихід "синьо-жовтих" до еліти Ліги націй оцінений коефіцієнтом 1,45. Тріумф бельгійців за підсумками двох поєдинків – 2,86.

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Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.

На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.

Крім того, причину поразки від України назвав головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія.

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