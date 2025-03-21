Бельгія – Україна: прогноз букмекерів на матч-відповідь за еліту Ліги націй

Після перемоги в першому поєдинку команда Сергія Реброва стала фаворитом двоматчевого протистояння.
У неділю, 23 березня, збірна України проведе матч-відповідь з командою Бельгії в плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
Зустріч відбудеться на "Cegeka Arena" в бельгійському місті Генк. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Текстова онлайн-трансляція матчу Бельгія – Україна буде доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Україна
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Бельгії. На перемогу "дияволів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,49. Нічия – 4,65. Виграш українців – 6,60.
У двоматчевому протистоянні аналітики вже віддають перевагу команді Сергія Реброва, яка в першій грі здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.
Вихід "синьо-жовтих" до еліти Ліги націй оцінений коефіцієнтом 1,45. Тріумф бельгійців за підсумками двох поєдинків – 2,86.
Раніше повідомлялося, що Ребров назвав переламний момент матчу Україна – Бельгія.
На перемогу національної команди над Бельгією також відреагував екстренер "синьо-жовтих", а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко.
Крім того, причину поразки від України назвав головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія.
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