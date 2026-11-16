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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Бельгія розгромила Італію та вийшла до чвертьфіналу Ліги націй

"Скуадра Адзурра" завершила груповий етап на третьому місці та вибула з боротьби за трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Бельгії з футболу

Збірна Бельгії з футболу / © Associated Press

Збірна Бельгії розгромила команду Італії в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок у Брюсселі завершився з рахунком 4:1.

На 11-й хвилині зустрічі гості відкрили рахунок завдяки голу Франческо Піо Еспозіто.

Однак ще до перерви бельгійці відповіли трьома забитими м'ячами: Максім Де Кейпер, Натан Нгой і Жеремі Доку відзначилися на 15-й, 22-й і 26-й хвилинах відповідно.

У другому таймі Бельгія зробила рахунок розгромним — на 80-й хвилині точного удару завдав Дієгу Морейра.

У компенсований час "Скуадра Адзурра" могла скоротити відставання, але Еспозіто не реалізував пенальті.

Бельгія (12 очок) вийшла до чвертьфіналу Ліги націй з другого місця у групі. Італія (10 балів) фінішувала на третій сходинці.

У паралельному матчі цього квартету Франція вдома обіграла Туреччину (2:1) і з 13 очками з першої позиції пробилася до 1/4 фіналу Ліги націй. Турки (0 балів) завершили груповий етап на останньому місці, програвши усі шість матчів.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася, у якому буде кошику під час жеребкування відбору Євро-2028.

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