Бельгія розтрощила Нову Зеландію та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026

Нова Зеландія — Бельгія / © Associated Press

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Збірна Бельгії розгромила команду Нової Зеландії в матчі заключного третього туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 1:5 .

Бельгійці відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі, коли відзначився Леандро Троссард. Він же на старті другого тайму зміцнив перевагу своєї команди, оформивши дубль на 50-й хвилині з передачі Ганса Ванакена.

На 66-й хвилині Кевін Де Брейне забив третій м'яч у ворота суперника.

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На 84-й хвилині новозеландці скоротили відставання зусиллями Елайджи Джаста.

Однак потім підопічні Руді Гарсії забили ще двічі. На 86-й хвилині Ромелу Лукаку завдав точного удару, скориставшись передачею Ніколаса Раскіна.

А в компенсований час, на 90+4-й хвилині, Лукаку асистував Алексісу Салемакерсу, який відправив п'ятий м'яч у ворота новозеландців.

В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Єгипту та Ірану зіграли внічию (1:1).

Бельгія (5 очок) посіла перше місце у групі G та вийшла до плейоф. Єгипет (5 балів) пробився до 1/16 фіналу з другої сходинки.

Іран (3 пункти) зберігає шанси потрапити до плейоф з третьої сходинки. Нова Зеландія (1 очко) стала останньою та завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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