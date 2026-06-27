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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
75
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Бельгія розтрощила Нову Зеландію та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2026

Підопічні Руді Гарсії здобули першу перемогу на нинішньому Мундіалі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Нова Зеландія — Бельгія

Нова Зеландія — Бельгія / © Associated Press

Збірна Бельгії розгромила команду Нової Зеландії в матчі заключного третього туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у канадському Ванкувері завершився з рахунком 1:5.

Бельгійці відкрили рахунок на 28-й хвилині зустрічі, коли відзначився Леандро Троссард. Він же на старті другого тайму зміцнив перевагу своєї команди, оформивши дубль на 50-й хвилині з передачі Ганса Ванакена.

На 66-й хвилині Кевін Де Брейне забив третій м'яч у ворота суперника.

На 84-й хвилині новозеландці скоротили відставання зусиллями Елайджи Джаста.

Однак потім підопічні Руді Гарсії забили ще двічі. На 86-й хвилині Ромелу Лукаку завдав точного удару, скориставшись передачею Ніколаса Раскіна.

А в компенсований час, на 90+4-й хвилині, Лукаку асистував Алексісу Салемакерсу, який відправив п'ятий м'яч у ворота новозеландців.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Єгипту та Ірану зіграли внічию (1:1).

  • Бельгія (5 очок) посіла перше місце у групі G та вийшла до плейоф. Єгипет (5 балів) пробився до 1/16 фіналу з другої сходинки.

  • Іран (3 пункти) зберігає шанси потрапити до плейоф з третьої сходинки. Нова Зеландія (1 очко) стала останньою та завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
75
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