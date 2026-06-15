Бельгія та Єгипет не визначили переможця у першому турі ЧС-2026

Бельгія — Єгипет / © Associated Press

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Збірна Бельгії зіграла внічию з командою Єгипту в матчі першого туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lumen Field" в американському Сіетлі завершився з рахунком 1:1 .

Єгиптяни відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі — Емам Ашур з-за меж штрафного майданчика точно пробив у лівий нижній кут після передачі Мохамеда Салаха.

Бельгія — Єгипет / © Associated Press

Бельгія — Єгипет / © Associated Press

Цей гол дозволив збірній Єгипту виграти перший тайм. Але після перерви бельгійці зуміли відігратися — на 66-й хвилині єгипетський захисник Мохамед Хані зрізав м'яч у власні ворота після прострілу, який з правого флангу зробив Тома Меньє.

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Бельгія — Єгипет / © Associated Press

Причому одразу здалося, що автором голу став зірковий бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який перед цим вийшов на заміну. Однак потім відеоповтор підтвердив, що це був саме автогол Хані.

Бельгія — Єгипет / © Associated Press

Таким чином, бельгійці та єгиптяни завершили матч унічию, набравши по одному очку. Цікаво, що збірна Єгипту досі не здобула жодної перемоги за всю історію виступів на Мундіалях — зазнала 5 поразок та тричі зіграла внічию.

В іншому матчі стартового туру групи G зустрінуться збірні Ірану та Нової Зеландії. Цей поєдинок відбудеться 16 червня, о 04:00 за київським часом..

У другому турі Бельгія 21 червня зіграє з Іраном, а Єгипет 22 червня позмагається з Новою Зеландією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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