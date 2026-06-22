Бельгія в меншості зіграла внічию з Іраном на ЧС-2026

Бельгія — Іран / © Associated Press

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Збірна Бельгії зіграла внічию з командою Ірану в матчі другого туру групи G чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на "SoFi Stadium" в американському Інглвуді завершився з рахунком 0:0 .

Від стартового свистка бельгійці захопили ініціативу, але на 25-й хвилині саме іранці могли відкривати рахунок — Мехді Таремі вразив ворота Тібо Куртуа після розіграшу штрафного, але перевірка VAR показала, що Таремі під час передачі на нього перебував в офсайді п'ятою точкою, тому гол було скасовано.

Бельгія — Іран / © Associated Press

На старті другого тайму вже Бельгія мала супермомент — на 59-й хвилині Максім Де Кейпер з меж воротарського майданчика розстрілював ворота, але голкіпер іранців Аліреза Бейранванд здійснив дивовижний сейв.

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Бельгія — Іран / © Associated Press

Бельгійці продовжити тиснути на ворота Ірану, але на 66-й хвилині раптово залишилися в меншості. Захисник Натан Нгой втратив м'яч на своїй половині поля, віддавши його Таремі, але одразу ж завалив його на газон — арбітр без вагань показав пряму червону картку.

Бельгія — Іран / © Associated Press

Використати чисельну перевагу іранці не зуміли, команди завершили зустріч безгольовою нічиєю.

У стартовому турі Бельгія зіграла внічию з Єгиптом (1:1), а Іран поділив очки з Новою Зеландією (2:2).

Наразі Іран та Бельгія лідирують у квартеті G, маючи по 2 очки. Нова Зеландія та Єгипет поки що набрали по одному заліковому балу.

Інший матч 2-го туру групи G між Новою Зеландією та Єгиптом відбудеться у понеділок, 22 червня, о 04:00 за київським часом.

У заключному третьому турі Бельгія зустрінеться з Новою Зеландією, а Іран позмагається з Єгиптом. Обидва поєдинки відбудуться 27 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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