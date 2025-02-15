Беллінгем отримав червону картку: "Реал" без Луніна втретє поспіль втратив очки в Ла Лізі (відео)

Мадридський "Реал" на виїзді зіграв унічию з "Осасуною" в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Ель Садар" у Памплоні завершився з рахунком 1:1 .

"Вершкові" відкрили рахунок на 15-й хвилині с Кіліан Мабппе забив свій 17-й гол у нинішньому розіграші Примери. Тепер француз на два м'ячі відстає у бомбардирських перегонах від Роберта Левандовські з "Барселони".

На 39-й хвилині команда Карло Анчелотті залишилася в меншості – пряму червону картку за неспортивну поведінку заробив один з лідерів "Королівського клубу" Джуд Беллінгем.

"Осасуна" скористалася чисельною більшістю на 58-й хвилині, коли Анте Будімір реалізував пенальті.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін знову провів матч на лавці для запасних, поки ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Осасуна" – "Реал" Мадрид

Буде додано незабаром.

"Реал" утретє поспіль втратив очки в Ла Лізі. До цього "вершкові" поступилися "Еспаньйолу" (0:1) та зіграли внічию з "Атлетіко" (1:1).

"Реал" з 51 очком залишився лідером Ла Ліги, але вже сьогодні "Атлетіко", у якого 49 балів і матч у запасі, може вийти на перше місце. У "Барселони" 48 пунктів і один поєдинок у запасі. "Осасуна" йде на сьомій позиції, маючи у своєму активі 32 очки.

У наступному турі "Реал" 23 лютого прийме "Жирону" українського півзахисника Віктора Циганкова, а "Осасуна" 21 лютого на виїзді позмагається із "Сельтою".

Читайте також:

Асист Циганкова не допоміг "Жироні" уникнути поразки в матчі Ла Ліги (відео)

"Борнмут" із Забарним переміг аутсайдера і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Манчестер Сіті" з хет-триком новачка знищив "Ньюкасл" і увірвався до топ-4 АПЛ (відео)