Беллінгем травмувався в матчі з "Жироною" та не допоможе "Реалу" на старті плейоф Ліги чемпіонів

"Вершкові" залишилися без своєї головної зірки перед першою грою проти "РБ Лейпцига".

Півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем отримав травму в матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги проти "Жирони".

У поєдинку на "Сантьяго Бернабеу" 20-річний англієць оформив дубль, але не зміг дограти зустріч до кінця. У другому таймі він зазнав пошкодження й був змушений залишити поле на 57-й хвилині.

За інформацією офіційного сайту "Королівського клубу", обстеження виявило у хавбека розтягнення зв'язок лівого гомілкостопа. Очікується, що через травму Беллінгем пропустить щонайменше 2-3 тижні.

Таким чином, Джуд точно не допоможе "Реалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига", який відбудеться вже у вівторок, 13 лютого.

Найімовірніше, Беллінгем також не зможе зіграти в майбутніх поєдинках Ла Ліги проти "Райо Вальєкано", "Севільї" та "Валенсії". Його повернення на поле варто очікувати 6 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "РБ Лейпцигом".

Цього сезону Джуд провів 29 матчів за "вершкових" у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 8 асистів.

У чемпіонаті Іспанії на рахунку англійця 16 голів і три результативні передачі в 21 поєдинку. Беллінгем очолює бомбардирські перегони Ла Ліги, випереджаючи нападника "Хетафе" Борху Майораля (15 голів) та українського форварда "Жирони" Артема Довбика (14 забитих м'ячів).

Наразі "Реал" (61 бал) лідирує в турнірній таблиці Примери. Після розгромної перемоги над "Жироною" з рахунком 4:0 підопічні Карло Анчелотті випереджають команду Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка йде другою, на 5 очок.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" 18 лютого на виїзді зіграють проти "Райо Вальєкано", а підопічні Мічела днем пізніше в гостях зустрінуться з "Атлетиком" Більбао.

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