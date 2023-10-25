Беллінгем знову забив: "Реал" виграв третій матч поспіль на груповій стадії Ліги чемпіонів (відео)

Мадридці подужали "Брагу" та зміцнили лідерство у квартеті С.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Брагу" в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 1:2 .

На 16-й хвилині "вершкових" вивів уперер Родріго, якому асистував Вінісіус Жуніор.

Після перерви підопічні Карло Анчелотті подвоїли свою перевагу – на 61-й хвилині Вінісіус Жуніор віддав ще одну гольову передачу, яку влучним ударом завершив Джуд Беллінгем.

Зазначимо, що цього сезону в активі Беллінгема 11 голів та три асисти у 12 матчах за "Королівський клуб" у всіх турнірах. 20-річний англієць лише влітку перебрався до "Реала" з дортмундської "Боруссії".

На 63-й хвилині "Брага" скоротила відставання в рахунку – відзначився Альваро Джало, проте врятуватися від поразки португальцям уже було не до снаги.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Ворота мадридців укотре захищав орендований у лондонського "Челсі" Кепа Аррісабалага.

Огляд матчу

В іншому матчі третього туру групи С берлінський "Уніон" на своєму полі поступився італійському "Наполі" – 0:1. Єдиний гол на 65-й хвилині забив Джакомо Распадорі, асист зробив Хвіча Кварацхелія.

Після трьох перемог у трьох турах "Реал" (9 очок) впевнено лідирує у групі С. На другому місці – "Наполі" (6 балів). На третій позиції – "Брага" (3). Замикає квартет "Уніон" (0).

У четвертому турі Ліги чемпіонів, 8 листопада, "Реал" вдома зіграє з "Брагою", а "Наполі" прийматиме "Уніон".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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